Италия

Канониры и Наполи связывались с руководством Торино по поводу трансфера нападающего Андреа Белотти.

По информации Tuttosport, перед летним трансферным окном к футболисту стали поступать предложения по переходу. Сообщается, что лондонцы и неаполитнцы уже предложили Торино за форварда 50 миллионов евро.

Маловероятно, что эти предложения будут рассмотрены президентом Торино, так как он заявлял, что не собирается продавать игрока меньше, чем за 100 миллионов евро.

Несмотря на это, очень вероятно, что Быкам все таки придется расстаться с Белотти, так как сейчас он демонстрирует футбол высочайшего качества, и многие топ-клубы хотели бы видеть Андреа у себя в команде.

Ранее сообщалось, что Белотти интересуются Барселона, Манчестер Юнайтед, Реал и Челси.

В текущем сезоне за Торино 23-летний итальянец сыграл 26 матчей в Серии А, в которых забил 22 гола и отдал 4 голевые передачи.