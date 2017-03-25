Италия

Нерадзурри не продаст своего атакующего полузащитника Ивана Перишича дешевле 60 миллионов евро.

Интерес к Ивану активно проявляет Манчестер Юнайтед. Красные дьяволы уже связывались с Интером и предлагали за футболиста 40 миллионов евро. Более того, наставник МЮ Жозе Моуриньо прилетал в Хорватию на матч между сборными Украины и Хорватии для того, чтобы переманить Перишича в Англию.

СМИ также собщали об интересе к футболисту со стороны Ливерпуля и Челси.

Но владельцы Интера намерены воссоздать команду в качестве одного из ведущих клубов Италии и Европы. Их стратегия заключается в том, чтобы сохранить футболистов, которые являются ключевыми для команды. Перишич попал в эту категорию игроков.

Как сообщает Corriere dello Sport, если Интер и согласиться продать хорвата в другой клуб, то не меньше, чем за 60 миллионов евро.

Это может серьезно поубавить интерес команд к Перишичу.

В текущем сезоне 28-летний хорват сыграл за Интер 33 матча во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 7 ассистов.