Италия

Интер пытается переманить в Италию полузащитника Реала Хамеса Родригеса и защитника Монако Фабиньо.

Как информирует Corriere dello Sport, спортивный директор Интера Пьеро Аузилио присутствовал на матче Монако и Боруссии Д.

Согласно источнику, на этой игре он встретился с известным агентом Жоржем Мендешом.

Между ними состоялся разговор касательно потенциальных трансферов защитника Монако Фабиньо и хавбека Реала Хамеса Родригеса.

Трансфер Хамеса оценивается приблизительно в 60 миллионов евро, Фабиньо — 30.