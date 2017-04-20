Интер пытается переманить в Италию полузащитника Реала Хамеса Родригеса и защитника Монако Фабиньо.
ЛИВЕРПУЛЬ ИНТЕРЕСУЕТСЯ ХАМЕСОМ, GETTY IMAGES
20 апреля 2017, 14:35
Как информирует Corriere dello Sport, спортивный директор Интера Пьеро Аузилио присутствовал на матче Монако и Боруссии Д.
Согласно источнику, на этой игре он встретился с известным агентом Жоржем Мендешом.
Между ними состоялся разговор касательно потенциальных трансферов защитника Монако Фабиньо и хавбека Реала Хамеса Родригеса.
Трансфер Хамеса оценивается приблизительно в 60 миллионов евро, Фабиньо — 30.