Италия

Наполи близок к подписанию Беренгера

Вингер Осасуны Алекс Беренгер близок к переходу в Наполи.

Алекс Беренгер (слева), Getty Images

Наполи предложил Осасуне пять миллионов евро плюс бонусы за 21-летнего вингера Алекса Беренгера.



Кроме того Партенопеи предлагают Осасуне процент с последующей продажи игрока.



Несмотря на то, что в контракте Беренгера с Осасуной прописана сумма отступных в размере девяти миллионов евро, они с большой долей вероятности примут предложение Наполи.



Беренгер известен своей универсальностью, ведь кроме левого и правого вингера он может сыграть еще и на фланге обороны.