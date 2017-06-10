Италия
10 июня 2017, 21:10
Наполи близок к подписанию Беренгера
Вингер Осасуны Алекс Беренгер близок к переходу в Наполи.
Алекс Беренгер (слева), Getty Images
10 июня 2017, 21:10
Наполи предложил Осасуне пять миллионов евро плюс бонусы за 21-летнего вингера Алекса Беренгера.
Кроме того Партенопеи предлагают Осасуне процент с последующей продажи игрока.
Несмотря на то, что в контракте Беренгера с Осасуной прописана сумма отступных в размере девяти миллионов евро, они с большой долей вероятности примут предложение Наполи.
Беренгер известен своей универсальностью, ведь кроме левого и правого вингера он может сыграть еще и на фланге обороны.