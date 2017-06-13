Италия

Наполи намерен приобрести голкипера Удинезе и сборной Италии U-19 Алекса Мерета.

Наполи предложил 17 миллионов евро за 20-летнего голкипера Удинезе Алекса Мерета.

Кроме того Партенопеи готовы включить в сделку своего нападающего Дувана Сапату, который провел последние два сезона за Удинезе на правах аренды.

Мерет провел прошлый сезон на правах аренды в Спале, и помог клубу завоевать путевку в Серию А.

В 30 матчах Серии Б он пропустил 26 голов, сохранив при этом свои ворота "сухими" 11 раз.