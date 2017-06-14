Италия

Ювентус собирается приобрести полузащитника Сантьяго Аскасибара из Эстудиантеса.

Летом Ювентус намерен приобрести полузащитника Эстудиантеса Сантьяго Аскасибара, которого в Аргентине называют новым Маскерано.

Как сообщает Tuttosport, Старая Синьора уже практически решила вопрос о приобретении Аскасибара. Однако в следующем сезоне в составе Бьянконери мы аргентинца не увидим, поскольку чемпион Италии намерен отдать его в аренду на год (в Сассуоло или Болонью), чтобы тот не просто набрался опыта в Серии А, но и решил вопрос с гражданством ЕС.

20-летний опорный полузащитник в составе олимпийской сборной Аргентины принимал участие в Играх-2016 и выступал на недавно завершившемся юниорском чемпионате мира.

А вот что умеет новый Маскерано: