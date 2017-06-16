Италия

Если голкипер Наполи Пепе Рейна примет предложение клуба, то останется в Неаполе до 30 июня 2019 года.

Наполи хочет, чтобы мечта вратаря команды Пепе Рейны завершить карьеру в Неаполе сбылась, поэтому предложил испанцу продлить контракт еще на год.

Нынешний контракт 34-летнего голкипера, который ранее предположил, что сможет завершить свою карьеру в составе Партенопеев, заканчивается 30 июня 2018 года. Однако, как сообщает Il Mattino, спортивный директор Наполи Кристиано Джинтоли собирается предложить Рейне продлить соглашение еще на год. При этом до июля 2019 года ветеран будет получать ту же зарплату, что и сейчас – 2,3 миллиона евро в год.

В сезоне-2016/2017 Рейна сыграл за Наполи 53 матча во всех турнирах, а также дважды защищал ворота сборной Испании.