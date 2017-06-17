Италия

Руководство Милана готово скорее потерять Джанлуиджи Доннарумму бесплатно, чем продать вратаря в другой клуб уже сейчас.

Воспитанник Милана Джанлуиджи Доннарумма отказался продлевать контракт с Дьяволами. Соглашение молодого итальянца с клубом истекает в конце следующего сезона.

Тем не менее, руководство клуба решило пойти на принцип: Джиджи будет пребывать в клубе до конца контракта. Агент игрока Мино Райола уже пригрозил Милану судом, если Доннарумму отправят в запас.

По информации Джанлуки Ди Марцио, Милан рассматривает 3 кандидатов на пост №1. Пополнить ряды Дьяволов могут Норберто Нето (Ювентус), Бернд Лено (Байер) и Маттиа Перин (Дженоа).