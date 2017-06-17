Италия

Вингер Аякса и сборной Германии Амин Юнес может летом перейти в Торино.

Торино намерен усилить атаку команды. По информации telesport.nl, Быки предложили 12 млн евро за трансфер вингера Аякса Амина Юнеса.

Выступления за Аякс помогли Юнесу привлечь внимание тренерского штаба сборной Германии. Амин уже сыграл 1 матч за Манншафт и отправился в ее составе на Кубок конфедераций.

Голландцы не горят желанием расставаться с игроком. Ранее клуб уже потерял своего капитана Дэви Клаасена, который ушел в Эвертон, а также главного тренера Петера Боса, возглавившего Боруссию Дортмунд.

Юнес в нынешнем сезоне был важной частью Аякса. На его счету 48 матчей во всех турнирах за клуб из Нидерландов. При этом Амин сумел отличиться 7 голами и 7 результативными передачами.