Италия

Защитник Вест Хэма Анджело Огбонна может вернуться в Серию А.

В данный момент защитник Сампы Милан Скриниар одной ногой находится в Интере. За бека миланский клуб готов заплатить 12 млн евро и отдать в обратном направлении Джанлуку Капрари.

Сампдория же собирается укрепить собственную защиту игроком Вест Хэма Анджело Огбонной, который в свое время выступал в Италии за Торино, Кротоне и Ювентус.

В нынешнем сезоне 29-летний бек отыграл за Молотобойцев 26 поединков во всех турнирах.

В свое время трансфер Огбонны обошелся Вест Хэму в 11 млн евро.