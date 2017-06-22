Италия

Россо-нери вступили в гонку за полузащитником Реала Хамесом Родригесом.

В нынешнем сезоне 25-летний хавбек лишь 13 раз появился на поле в стартовом составе Мадрида.

В поисках игрового времени колумбиец хочет покинуть Реал, при этом за Хамесом уже выстроилась очередь из клубов.

Возможностью приобретения Родригеса интересовались Челси, МЮ, ПСЖ, Бавария, Интер и Ювентус, и теперь к этому списку добавился еще и Милан.

Как сообщает La Repubblica, россо-нери готовы предложить за футболиста 40 млн евро. Данной суммы может быть недостаточно, так как Королевский клуб хочет выручить за игрока не менее 75 млн евро, однако с другой стороны Мадрид постепенно осознает, что желающих заплатить за Хамеса 75 млн попросту нет.

Итальянское издание Corriere dello Sport также подтверждает заинтересованность Милана в Родригесе, при этом, по мнению источника, россо-нери могут воспользоваться отличными отношениями с агентом игрока Жорже Мендешем, чтобы организовать трансфер.

В завершившемся сезоне на счету Хамеса 8 голов и 8 результативных передач в 22-х играх Ла Лиги.