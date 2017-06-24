Полузащитник Ромы Лоренцо Пеллегрини, скорее всего, продолжит карьеру в Роме.
Лоренцо Пеллегрини, getty images
24 июня 2017, 22:59
В эти минуты Пеллегрини принимает участие в матче молодежных команд Италии и Германии. Поединок проходит в рамках молодежного чемпионата Европы.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в случае вылета Скуадры Адзурры из турнира по итогам сегодняшнего поединка Пеллегрини уже завтра отправится в Рим для подписания контракта с Ромой.
Ожидается, что сделка будет оформлена в ближайшие 48 часов.
Римский клуб готов выплатить сумму отступных за 21-летнего итальянца, которая составляет около 10 миллионов евро.
В минувшем сезоне Пеллегрини провел за Сассуоло 28 матчей в Серии А, забил 6 голов и отдал 7 ассистов.