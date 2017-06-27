Нападающий Интера Стеван Йоветич может стать игроком Ромы.
Стеван Йоветич, getty images
27 июня 2017, 07:27
Рома сделала запрос в Интер по Йоветичу, — сообщает Sky Italia. Римляне желают усилить атаку команды и черногорец является одним из кандидатов.
Вторую часть нынешнего сезона Стеван выступал в Севилье, куда его привел нынешний спортивный директор Ромы Рамон Мончи.
Севилья осталась в целом довольна игрой Йоветича, но не может позволить себе выкуп черногорца за 14 млн евро. Интер не собирается идти на уступки, так что вряд ли футболист продолжит карьеру в стане нервионцев.
За Севилью Йоветич провел 21 матч в Ла Лиге, в котором забил 6 голов и сделал ассист.