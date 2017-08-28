Италия

Нападающий Сампдории Патрик Шик близок к переходу в Рому на правах аренды с обязательством выкупа.

Сампдория согласилась отпустить своего нападающего Патрика Шика в Рому, информирует Джанлука Ди Марцио.

Рома заплатит за годичную аренду 21-летнего чеха пять миллионов евро, после чего будет обязана выкупить нападающего за 35 миллионов евро.

Кроме того Сампдория может получить еще два миллиона евро в качестве бонусов, а также рассчитывать на процент с последующей перепродажи игрока.

"Я счастлив. Рома — подходящий клуб для меня", — заявил сам Шик перед вылетом в Рим.

В начале лета трансфер Шика согласовал Ювентус, но нападающий провалил медосмотр в составе "бьянконери", поэтому туринский клуб решил не заключать сделку.

В прошлом сезоне Шик провел за Сампдорию 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал три результативные передачи.