Италия

Торино готов взять в аренду на год нападающего Барселоны Мунира Эль-Хаддади с правом последующего выкупа.

Торино сделал предложение Барселоне по поводу форварда Мунира Эль-Хаддади: аренда на год за 1 миллион евро плюс право выкупа за 16 миллионов следующим летом.

Предметный интерес к Муниру проявляют также Рома и Сампдория, причем сам футболист, за которого Барселона требует 20 миллионов евро, хотел бы оказаться в Риме.

Прошлый сезон Мунир провел в аренде в Валенсии, в составе которой сыграл 39 матчей, забив 8 мячей и сделав 3 результативные передачи.