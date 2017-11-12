"Россо-нери" возобновили интерес к полузащитнику Фиорентины Милану Баделю.
МИЛАН БАДЕЛЬ, TWITTER
12 ноября 2017, 16:51
Летом этого года лично Винценцо Монтелла хотел видеть в своей команде Баделя, но трансфер так и не состоялся.
Corriere dello Sport сообщает, что тренер не отказался от этой идеи, и буквально на днях переговоры были возобновлены.
Сейчас вероятность трансфера очень высока, так как Бадель отказался продлевать контракт с "фиалками" и уже летом получит статус свободного агента.
Это должно подтолкнуть Фиорентину к продаже, чтобы выручить хоть какие-то деньги.
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