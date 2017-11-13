Италия

Защитник МЮ Маттео Дармиан привлек внимание со стороны двух итальянских грандов.

После того, как Маттео Дармиан перебрался из Торино в Манчестер Юнайтед летом 2015 года, итальянец так и не сумел стать игроком стартового состава.

По информации Gazzetta dello Sport, в услугах 27-летнего футболиста заинтересованы Наполи и Рома.

Тем не менее, неизвестно, сколько хочет выручить за Дармиана МЮ, но если цена будет высока, то оба клуба отрекутся от возможного трансфера.

За все время в Манчестер Юнайтед Дармиан провел 49 матчей и забил один гол.

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