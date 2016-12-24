Правила жизни

Football.ua и компания Grants представляют цитаты легендарного капитана итальянского Милана — Паоло Мальдини.

Фортуна выбирает достойных.

Надежда есть всегда.

Сравнения будут всегда, но они никогда не приносят пользы тому, кто идет следом.

У каждого игрока свои цели.

Я был вознагражден многочисленными победами.

Я не боюсь говорить все, как есть.

Я не каменный, и у меня есть свои слабости.

Имидж симпатичного парня, завидного жениха, идеального зятя приклеился ко мне на долгое время.

Я считаю, что если правильные люди попадают в правильные клубы, из этого может получиться нечто особенное.

Я считаю, что это должна быть конечная точка для каждого – суметь заниматься тем, чем хочется заниматься. Я призываю делать это в спорте, в футболе, а футбол — это именно то, что я больше всего любил в жизни.

Я с неприязнью вспоминаю Табареса и Фатиха Терима.

Еще я завидую игрокам прошлого поколения. У них была возможность видеть и слышать «вживую» легендарных Beatles.

Прежде всего, дело в генах моих родителей. Личная преданность тоже важна. К тому же мне повезло обойтись без серьезных травм на протяжении всей карьеры. Благодаря всему этому у меня получилось провести в Милане целых 25 лет.

Если бы в детстве я написал историю своей жизни, самая лучшая история, которую я мог бы представить, это та, которая со мной как раз и происходит.

Я родился в Милане и достиг всего со своим родным клубом. Сейчас такое редко встретишь.

Заслуга родителей – в воспитании, в том, что они передали мне это чувство семьи, очень большой семьи.

Милан уникальная команда в том плане, что почти пол столетия в ней выступали отец и сын, причем оба были капитанами. Клуб также уникален тем, что он устанавливает прочные связи с теми, кто в нем выступает долгое время.

Никогда не забуду победу над Интером 6-0, тот матч был особенным для моей семьи, поскольку мой отец тогда руководил командой со скамейки.

Я просто наслаждаюсь жизнью. Теми моментами, которых футбол меня в некотором смысле лишил. Хотя мне ничем не пришлось пожертвовать в прямом смысле слова.

Моя сильная сторона – знание футбола: оценка игроков и опыт, который я приобрел за свою долгую карьеру. Думаю, я пережил всю эволюцию современного футбола, поэтому, да, мог бы работать функционером.

Каждый формирует свой характер, но жизненные установки, которые дали тебе родители, являются основополагающими, и прежде всего, честность. Иногда она заставляет тебя пройти более длинный путь, однако, в конце концов, тебя ждет признание. Это самая прекрасная вещь, которая со мной случилась с тех пор, как я закончил играть. Это всеобщее признание.

Когда пришли Берлускони и Сакки, они нашли защиту уже фактически в готовом виде. Потому что были мы четверо: Филиппо Галли, Нава, мы все уже были в команде.

Годы, проведенные мной в Милане с 1997 года в качестве капитана, дали мне очень многое.

Помню, когда я унаследовал капитанскую повязку от Франко Барези, Капелло спросил, кто будет новым капитаном. Другие, в том числе и Билли Костакурта, тоже имели на это право. Мы решили все это в раздевалке, и у меня не было проблем с тем, чтобы взять на себя ответственность.

Я всегда действовал честно, исходя из своих идеалов и с уважением ко всем. Начиная от президента, ни один из руководителей Милана не сказал ни слова о недопустимом поведении ультрас. Да, я никогда особо не общался с тиффози, но не из-за снобизма: из-за той фамилии, которую я ношу, мне всегда нужно было что-то доказывать. И я хотел, чтобы обо мне судили только по тому, что я демонстрировал на поле.

Мне довелось поиграть против выдающихся футболистов: Платини, Зико, Кареки, Маттеуса... Но лучший из них носил имя Диего Армандо Марадона. Аргентинец был настоящим кошмаром для всех защитников. Меня привлекал энтузиазм Веа, я любовался Батистутой, преклонялся перед гениальным Платини и невезучим (в плане здоровья) ван Бастеном. Но номером один остается Марадона, все остальные – позади!

Однажды Флорентино Перес пришел ко мне в отель и долго убеждал принять его предложение. Он был очень любезен со мной, но я сказал ему, что не могу оставить Милан, ни при каких обстоятельствах и не променяю его даже на Реал!

Помню возвращение из Стамбула, когда мы хоть и проиграли, но провели великолепный матч, мы играли лучше, чем Ливерпуль. В аэропорту на нас начались нападки: «Вы должны попросить у нас прощения!». Я, который уже много лет играл за клуб, должен был просить прощения у 20-летнего парня? Прощение за что?! За то, что проиграл матч, в котором мы сыграли великолепно? Кстати, тогда фанаты Ливерпуля пели намного лучше наших. А в аэропорту нас оскорбляли по-черному, чуть ли не до драки доходило.

Нельзя отрицать, что я настоящий миланист и что я многое сделал для Милана. Несмотря на это, меня не раз оскорбляли. Мне это помогало стать еще сильнее.

Я благодарен болельщикам, которые аплодировали мне после матча Фиорентина – Милан. Было очень приятно слышать, что меня поприветствовал весь стадион. Свою карьеру я завершил так, как и хотел. Никогда не забуду этот момент.

Я был на четырех мировых чемпионатах, на трех европейских, я провел 12... нет, 14 лет в майке сборной, так что я не могу жаловаться.

Я обожаю смотреть футбол. Хотя никогда не был болельщиком, потому что сам всегда играл. Я очень сильно радуюсь, когда появляется возможность поприсутствовать на важных матчах Милана.

Пирло – уникальный игрок, Буффон – необыкновенный вратарь, Барцальи – лучший защитник, Де Росси – великий полузащитник, даже если сейчас мало играет.

Нынешний Милан – лишь тень былой команды.

Мой Милан уничтожили.

Милану необходим четкий план. Если хочешь снова стать великим, необходим план, инвестиции, идеи. Нужны люди, которые бы разбирались в футболе.

Я считаю важным жить именно так, как ты хочешь.

У меня своя собственная жизнь, и мне в ней хорошо.