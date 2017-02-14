Португалия

Защитник Гвадалахары Жаир Перейра попал в сферу интересов Драконов.

По данным португальского издания O Jogo, в следующее трансферное окно португальский клуб попытается подписать 30-летнего центрбека.

Контракт Перейры с его нынешним клубом рассчитан до конца сезона, поэтому Порту он может достаться бесплатно.

Опытный мексиканец перебрался в Гвадалахару из Крус Асуля летом 2014 года за 2,2 миллиона евро.

В текущей кампании Перейра провел 19 матчей во всех турнирах.