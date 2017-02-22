Испания

Сине-гранатовые вновь нацелились на правого защитника Арсенала Эктора Бельерина.

Бельерин является воспитанником Барселоны. В 2011 году Арсеналу удалось переманить тогда еще 15-летнего испанца в Англию.

С 2014 года Эктора стали подпускать к играм первой команды Канониров, а сейчас он является безоговорочным игроком основного состава.

Барселона еще в прошлом году пыталась вернуть 21-летнего защитника в Испанию, однако тогда эти попытки успехом не увенчались. В ноябре прошлого года Эктор подписал со своим нынешним клубом новый долгосрочный контракт.

Сейчас же Барселона находится в активном поиске правого защитника ввиду тяжелой травмы Алейша Видаля.

Как информирует издание Mundo Deportivo, Барселона снова вернулась к кандидатуре Бельерина. Вполне возможно, что подписать игрока испанцы попробуют уже в начале лета.

Вчера сообщалось, что Барселона рассматривает вариант с приобретением защитника Саутгемптона Седрика Соареса.