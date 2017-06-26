Испания

Представители Барселоны сообщили агентам полузащитника Ливерпуля Филиппе Коутиньо, что продолжат переговоры с ними, если не смогут договориться с ПСЖ о трансфере Марко Верратти.

Барселона, подыскивающая замену Андресу Иньесте, рассматривает две кандидатуры: полузащитника ПСЖ Марко Верратти и атакующего хавбека Ливерпуля Филиппе Коутиньо. Причем отдает предпочтение итальянцу.

Еще месяц назад переход в Барселону ливерпульского бразильца практически не вызывал сомнений, однако сейчас его кандидатура рассматривается лишь как резервный вариант. Об этом каталонцы прямо заявили представителям Коутиньо.

Кроме Барселоны, интерес к Филиппе проявляет еще и ПСЖ. И если бы парижане сумели убедить Коутиньо перебраться на Парк де Пренс, то с легкостью отпустили бы Верратти в Барселону. Вот только бразилец согласится покинуть Ливерпуль только ради того, чтобы оказаться в Каталонии.