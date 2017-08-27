Полузащитник Ливерпуля Филиппе Коутиньо в ближайшее время может стать игроком Барселоны.
Филиппе Коутиньо, Getty Images
27 августа 2017, 19:23
Ливерпуль установил дату дедлайна, до которой они будут рассматривать любые предложения Барселоны — понедельник, 28 августа.
По информации Sport.es, на данный момент клубы ведут переговоры и близки к соглашению. Сумма трансфера увеличилась со 125 миллионов евро до 160 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что 25-летний бразилец хочет покинуть Ливерпуль.
В прошлом сезоне Коутиньо сыграл за Ливерпуль в АПЛ 31 матч, забив 13 голов и отдав 6 результативных передач.