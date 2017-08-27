Испания

Полузащитник Ливерпуля Филиппе Коутиньо в ближайшее время может стать игроком Барселоны.

Ливерпуль установил дату дедлайна, до которой они будут рассматривать любые предложения Барселоны — понедельник, 28 августа.

По информации Sport.es, на данный момент клубы ведут переговоры и близки к соглашению. Сумма трансфера увеличилась со 125 миллионов евро до 160 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что 25-летний бразилец хочет покинуть Ливерпуль.

В прошлом сезоне Коутиньо сыграл за Ливерпуль в АПЛ 31 матч, забив 13 голов и отдав 6 результативных передач.