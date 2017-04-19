Лига Европы

Лиону и Бешикташу грозит исключение из еврокубков, если фанаты клубов вновь устроят массовые беспорядки.

В четверг, 13 апреля, перед матчем 1/4 финала Лиги Европы фанаты Бешикташа забросали болельщиков Лиона петардами и другими предметами, после чего французы были вынуждены искать укрытие прямо на поле.

В итоге матч, который завершился победой Лиона со счетом 2:1, был отложен на 45 минут.

Позже УЕФА выдвинул обвинения в адрес обоих клубов: Лион обвинялся в запуске фейерверков, блокировке лестничных проходов, неудовлетворительной организации матча и выходе людей на поле после победного мяча Олимпика, а Бешикташ — в использовании запрещенной пиротехники, выбрасывании посторонних объектов на поле, а также в массовых беспорядках.

В итоге дисциплинарный комитет УЕФА счел, что болельщики обоих клубов несут ответственность за беспорядки и предупредил, что в случае их повторения в ближайшие два сезона оба клуба будут дисквалифицированы из еврокубков.

Также УЕФА оштрафовал Лион и Бешикташ на 100 тысяч евро.