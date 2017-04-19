Лиону и Бешикташу грозит исключение из еврокубков, если фанаты клубов вновь устроят массовые беспорядки.
Беспорядки во время матча Лион - Бешикташ, Sky Sports
19 апреля 2017, 20:06
В четверг, 13 апреля, перед матчем 1/4 финала Лиги Европы фанаты Бешикташа забросали болельщиков Лиона петардами и другими предметами, после чего французы были вынуждены искать укрытие прямо на поле.
В итоге матч, который завершился победой Лиона со счетом 2:1, был отложен на 45 минут.
Позже УЕФА выдвинул обвинения в адрес обоих клубов: Лион обвинялся в запуске фейерверков, блокировке лестничных проходов, неудовлетворительной организации матча и выходе людей на поле после победного мяча Олимпика, а Бешикташ — в использовании запрещенной пиротехники, выбрасывании посторонних объектов на поле, а также в массовых беспорядках.
В итоге дисциплинарный комитет УЕФА счел, что болельщики обоих клубов несут ответственность за беспорядки и предупредил, что в случае их повторения в ближайшие два сезона оба клуба будут дисквалифицированы из еврокубков.
Также УЕФА оштрафовал Лион и Бешикташ на 100 тысяч евро.