Украина

Полузащитник Джаба Липартия больше не является игроком луганской команды.

Официальный сайт Зари сообщил о расставании с хавбеком Джабой Липартией.

Грузин играл за луганский клуб с сезона 2010/2011.

Вместе с Зарей Липартия доходил до финала Кубка Украины, становился бронзовым призером чемпионата, а также принял участие в Лиге Европы.

Вместе с Липартией покинул Зарю и Игорь Чайковский, который уже заключил контракт с Анжи. Место продолжения карьеры Джабы пока неизвестно.

За время пребывания в Заре Липартия сыграл 169 матчей за луганчан, отметившись 15 голами.