Украина

Защитник Шахтера Олег Данченко пополнил ряды клуба из России.

Как информирует официальный сайт Горняков, Анжи арендовал Данченко на один сезон. Других подробностей сделки пока нет.

Прошлый сезон Данченко провел в аренде в Черноморце. За одесскую команду Олег провел 24 матча в чемпионате Украины.

Ряды Шахтера молодой футболист пополнил в феврале 2016 года, однако до сих пор у игрока не было возможности проявить себя в первой команде клуба.

Отметим, что в прошлом сезоне Анжи финишировал на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.