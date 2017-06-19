Украина: Вторая лига

Днепр начнет новый сезон во Второй лиге с минус шести очков.

Президент украинской Премьер-лиги Владимир Генинсон пообещал, что с днепровского клуба продолжат снимать очки за долги.

"То, что они попали во Вторую лигу, этим не кончится. Им будут продолжать снимать очки. Во Второй лиге им пришло еще минус 6 очков", — заявил Генинсон в эфире телеканала Футбол 1.

Напомним, что в прошлом сезоне с Днепра сняли 24 пункта за долги.

По итогам сезона команда Михайленко заняла 11-ю стройчку и вылетела из УПЛ в Первую лигу. Позже по требованию ФИФА Федерация футбола Украины отправила Днепр во Вторую лигу.