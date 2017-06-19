Днепр начнет новый сезон во Второй лиге с минус шести очков.
ДНЕПР В СЕЗОНЕ 2016/2017
19 июня 2017, 08:30
Президент украинской Премьер-лиги Владимир Генинсон пообещал, что с днепровского клуба продолжат снимать очки за долги.
"То, что они попали во Вторую лигу, этим не кончится. Им будут продолжать снимать очки. Во Второй лиге им пришло еще минус 6 очков", — заявил Генинсон в эфире телеканала Футбол 1.
Напомним, что в прошлом сезоне с Днепра сняли 24 пункта за долги.
По итогам сезона команда Михайленко заняла 11-ю стройчку и вылетела из УПЛ в Первую лигу. Позже по требованию ФИФА Федерация футбола Украины отправила Днепр во Вторую лигу.