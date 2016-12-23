ЧМ-2018. Отбор

Наставник сборной Аргентины Эдгардо Бауса не видит защитника Барселоны Хавьера Маскерано в защите своей команды.

Бауса летом пришел в сборную, сменив у руля Херардо Мартино. Летом также форвард Лионель Месси порывался покинуть сборную, но затем решил вернуться в команду.

"Месси является самым простым игроком для любого тренера. Он всегда старается улучшать игру команды", — цитирует Баусу Marca.

"Могу стать заложником своих слов, но я не представляю, чтобы Маскерано играл в центре защиты. Возможно, в некоторых матчах, но он является основным футболистом в центре поля", — заявил тренер.