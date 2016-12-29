ЧМ-2018. Отбор

Глава комитета сборных ФФУ Мирон Маркевич похвалил своего бывшего подопечного Марлоса, ныне выступающего за Шахтер, а также поведал, что бразилец готов надеть футболку национальной сборной Украины.

Напомним, Маркевич был тренером Марлоса в Металлисте в период с 2012 по 2014 года.

"Когда Марлоса только привезли в Харьков, я практически сразу увидел в нем большой потенциал. Правда, поначалу его приходилось немного переучивать в плане тактики. Потом полузащитнику добавили опыта Мирча Луческу, Паулу Фонсека, и в итоге Марлос добрался до категории зрелого мастера", — сказал Маркевич в интервью газете Команда.

"Чуть ли не все атаки Шахтера проходят через Марлоса. А какие голевые пасы он раздает – конфетка! Думаю, сейчас это главное оружие Горняков. К нам Марлос приехал пацаном, а в Шахтере он стал мужиком. У него семья, двое детей, зрелость делает этого футболиста еще более ответственным не только на поле, но и за его пределами".

"Если таких исполнителей в нашей стране будет как можно больше, то чемпионат от этого только выиграет, может, тогда и зритель пойдет на трибуны. Ведь еще совсем недавно такие противостояния, как Динамо — Шахтер, Шахтер — Металлист, Динамо — Металлист, являлись поединками европейского уровня, за которыми наблюдать было одно удовольствие".

В конце интервью Мирон Маркевич вновь затронул тему натурализации Марлоса.

"Свое мнение я сказал еще полгода назад. Если у человека есть желание играть за сборную Украины, то почему бы этим не воспользоваться, особенно когда речь идет о таком исполнителе, как Марлос".

"За три-четыре года подрастут молодые украинские футболисты, а сейчас нужно использовать все возможности для усиления национальной команды. Когда я с ним разговаривал, бразилец дал предварительное согласие".

В январе 2017 года исполнится ровно пять лет с момента пребывания Марлоса в Украине, а это значит, что бразилец сможет получить украинский паспорт и играть за сине-желтых.