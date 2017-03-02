ЧМ-2018. Отбор

Федерация футбола Боливии обратилась в Спортивный арбитражный суд в Лозанне с требованием вернуть им очки, заработанные в отборе ЧМ-2018.

Несмотря на то, что сборная Боливии, занимающая предпоследнее место в отборочном турнире ЧМ-2018 в Южной Америке, потеряла все шансы пробиться в финальный турнир, она может повлиять на распределение путевок на мундиаль.

Федерация футбола Боливии обратилась в Спортивный арбитражный суд в Лозанне с требованием отменить решение ФИФА и вернуть национальной команде очки, заработанные в отборе. Речь идет о победе над сборной Перу (2:0) и ничьей с Чили (0:0) в которых Боливии были засчитаны технические поражения со счетом 0:3 из-за участия в тех матчах натурализованного парагвайца Нельсона Кабреры, который в то время не мог выступать за команду своей новой страны.

Если Лозанна удовлетворит иск Боливии, то сборная Чили потеряет два очка и пропустит на четвертое место, последнее, которое дает прямую путевку в финальный турнир ЧМ-2018, Аргентину.

В настоящий момент первой идет Бразилия (27 очков), за ней Уругвай (23), Эквадор (20), Чили (20) и Аргентина (19). У еще одной заинтересованной стороны конфликта — Перу - 8 место и 14 очков.