ЧМ-2018. Отбор

Главный тренер сборной Англии Гарэт Саутгейт прокомментировал вызов в команду Джермейна Дефо.

Опытный нападающий Джермейн Дефо был вызван в сборную в 34 года. В этом сезоне игрок забил 14 голов в составе Сандерленда.

"Год за годом он показывает феноменальный уровень. Особенно в этом сезоне, в команде, которая не создает много шансов в атаке", — сказал Саутгейт.

"У него выдающиеся навыки атаки и я не хочу смотреть на его возраст и думать о том, что он покончил со сборной".

"Он заслужил этот вызов. Я смотрел на результаты в течении долгого периода. С этим состав мы определенно смотрим в будущее, особенно с теми решениями, которые мы уже сделали", — оптимистичен тренер сборной Англии.

В последний раз Дефо призывался под знамена сборной в 2013 году.

Напомним, что в сборную Англии также были вызваны четыре дебютанта.