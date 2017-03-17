ЧМ-2018. Отбор
Главный тренер сборной Англии Гарэт Саутгейт прокомментировал вызов в команду Джермейна Дефо.
Саутгейт не сомневается в Дефо, Getty Images
17 марта 2017, 15:16
Опытный нападающий Джермейн Дефо был вызван в сборную в 34 года. В этом сезоне игрок забил 14 голов в составе Сандерленда.
"Год за годом он показывает феноменальный уровень. Особенно в этом сезоне, в команде, которая не создает много шансов в атаке", — сказал Саутгейт.
"У него выдающиеся навыки атаки и я не хочу смотреть на его возраст и думать о том, что он покончил со сборной".
"Он заслужил этот вызов. Я смотрел на результаты в течении долгого периода. С этим состав мы определенно смотрим в будущее, особенно с теми решениями, которые мы уже сделали", — оптимистичен тренер сборной Англии.
В последний раз Дефо призывался под знамена сборной в 2013 году.
Напомним, что в сборную Англии также были вызваны четыре дебютанта.