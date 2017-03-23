ЧМ-2018. Отбор

Опорный полузузащитник Шахтера Тарас Степаненко поделился мнением о предстоящем матче против Хорватии.

Хавбек сборной Украины и донецкого Шахтера Тарас Степаненко заявил, что любой футболист мечтает о больших матчах, как поединок против сборной Хорватии.

"Конечно, матчи такого высокого уровня на международной арене для любого футболиста — это большая ответственность. Каждый футболист мечтает о таких матчах, независимо это национальная сборная или клуб. Именно в таких матчах ты можешь посмотреть свой уровень, увидеть, чего ты достиг в футболе", — заявил Степаненко на пресс-конференции.

Встреча между Хорватией и Украиной начнется 24 марта в 21:45 по киевскому времени.

Football.ua