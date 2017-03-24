ЧМ-2018. Отбор

Менеджер национальной сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что нуждается во времени, чтобы решить проблему с выбором капитана сборной.

26 марта Англии предстоит поединок с Литвой в рамках к отбору на ЧМ-2018 года. На этот матч Саутгейту предстоит выбрать четвертого капитана для своей команды за последние шесть матчей.

Гари Кэхилл выводил команду в последнем матче против Германии, но матч с Литвой защитник Челси пропустит из-за дисквалификации.

Нападающий МЮ Уэйн Руни и полузащитник Ливерпуля Джордан Хенедрсон, которые ранее были капитанами английской сборной, сейчас отсутствуют в команде.

"Думаю, я дам себе время подумать над тем, кто станет следующим капитаном", — сказал Гарет.

"Так как матч в это воскресенье Кэхилл пропустит, сейчас есть возможность поделиться ответственностью с кем-то еще".

"Это что-то над чем я хочу подумать, но для меня не так важно кто станет капитаном, я хочу быть уверенным в том, что в команде могут нести ответственность".

Сейчас Англия занимает первое место в своей отборочной группе на Чемпионат мира.

