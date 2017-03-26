ЧМ-2018. Отбор
Победа сборной Франции в матче с Люксембургом (3:1) омрачилась травмой защитника.
Сидибе травмировался, Getty Images
26 марта 2017, 08:52
Защитник Монако и сборной Франции Джибриль Сидибе получил травму во время отборочного матча с Люксембургом. По прошествии часа игры защитник получил травму и не смог самостоятельно покинуть поле.
После матча защитника сразу же доставили в госпиталь. Игрок уже прокомментировал свое повреждение, и выразил опасение, что выбыл на долгий срок.
"Мне больно", — признался Сидибе журналистам.
Подробности и срок восстановления Сидибе от травмы остаются неизвестными, но есть риск, что футболист не поможет Монако в матчах с Боруссией.
Напомним, что Франция на классе обыграла Люксембург.