ЧМ-2018. Отбор

Победа сборной Франции в матче с Люксембургом (3:1) омрачилась травмой защитника.

Защитник Монако и сборной Франции Джибриль Сидибе получил травму во время отборочного матча с Люксембургом. По прошествии часа игры защитник получил травму и не смог самостоятельно покинуть поле.

После матча защитника сразу же доставили в госпиталь. Игрок уже прокомментировал свое повреждение, и выразил опасение, что выбыл на долгий срок.

"Мне больно", — признался Сидибе журналистам.

Подробности и срок восстановления Сидибе от травмы остаются неизвестными, но есть риск, что футболист не поможет Монако в матчах с Боруссией.

Напомним, что Франция на классе обыграла Люксембург.