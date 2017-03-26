Защитник Монако и сборной Франции Джибриль Сидибе получил травму во время отборочного матча с Люксембургом. По прошествии часа игры защитник получил травму и не смог самостоятельно покинуть поле. 

После матча защитника сразу же доставили в госпиталь. Игрок уже прокомментировал свое повреждение, и выразил опасение, что выбыл на долгий срок. 

"Мне больно", — признался Сидибе журналистам. 

Подробности и срок восстановления Сидибе от травмы остаются неизвестными, но есть риск, что футболист не поможет Монако в матчах с Боруссией. 

Напомним, что Франция на классе обыграла Люксембург. 