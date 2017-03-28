ЧМ-2018. Отбор

Агент Уилфрида Захи Уилл Солтхаус прокомментировал решение игрока выступать за Кот-д'Ивуар.

Игрок Кристал Пэлас Уилфрид Заха феерично дебютировал за ивуарийскую сборную, забив красивый гол в ворота России. Многие рассчитывали увидеть игрока в составе сборной Англии, но агент игрока объяснил сложившуюся ситуацию.

"Уилфрид не имел какой либо конечной даты и ограничения по времени, чтобы сделать свой выбор в пользу Англии", — сказал агент.

"Встреча с мистером Саутгейтом прошла в очень дружелюбной остановке. Но это не отменяет того факта, что Уифлрид принял решение выступать за Кот-д'Ивуар еще до того, как Саутгейт возглавил сборную Англии", — объяснил Солтхаус.

"Это было личное решение Уилфрида, и он как игрок имеет право представлять страну, в которой он родился и откуда родом его семья".

"Его желание выступать за сборную Кот-д'Ивуара никогда не должно подвеграться сомнению и вызывать какие-либо вопросы. Уилфрид очень гордится своей семьей и тем, что он представляет Кот-д'Ивуар", — заключил агент игрока.

Стоит отметить, что Уилфрид Заха выступал за юношеские сборные Англии, но так и не дебютировал за основную сборную.