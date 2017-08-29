ЧМ-2018. Отбор

Занятие было направлено на то, чтобы привести функциональное состояние игроков, которые получили разную нагрузку в своих клубах, к общему знаменателю.

Сборная Украины провела свою первую тренировку в рамках подготовки к матчу отбора на ЧМ-2018 с командой Турции.

Национальная команда собралась 28 августа в Харькове практически в полном составе. Отсутствовал лишь Андрей Ярмоленко, который находился в Германии, подписывая контракт с Боруссией Дортмунд. Но как сообщает пресс-служба сборной Украины, игрок прибудет в расположение команды Андрея Шевченко 29 августа.

Тренировка национальной команды состоялась на поле стадиона "Солнечный", расположенный рядом с гостиницей, где поселилась команда — Superior Golf & Spa Resort.

Занятие началось с совместной пробежки, после чего игроки разделились на несколько групп. Футболисты, которые провели накануне почти весь матч за свои клубы, продолжили беговую работу с мячом, вратари занимались со своим тренером Педро Харо, а с остальными работали главный тренер и его ассистенты.

Занятие было направлено на то, чтобы привести функциональное состояние игроков, которые получили разную нагрузку в своих клубах, к общему знаменателю. Сборники работали с упорством, ведь все четко осознают, что место в основном составе надо бороться. После первого рабочего дня на сборе футболистов ждали восстановительные процедуры, ужин и отдых.

Отметим, что 29 августа сборная Украины в Харькове проведет открытую тренировку для болельщиков. Состоится она на стадионе Металлист в 18:30.