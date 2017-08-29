ЧМ-2018. Отбор

Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд пропустит матчи отбора на ЧМ-2018 против Мальты и Словакии.

Пикфорд получил травму в матче 3-го тура английской Премьер-лиги против Челси, в результате чего не сможет помочь сборной Англии в играх против Мальты и Словакии.

У 23-летнего кипера мышечная травма, которая не позволит ему сыграть в вышеназванных матчах.

Несмотря на травму Пикфорда, главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не будет довызывать другого кипера, ввиду того, что в расположении "трех львов" уже есть Том Хитон, Джек Батленд и Джо Харт.

Матч Мальта – Англия состоится 1 сентября, а 4-го англичане проведут домашнюю встречу со Словакией.