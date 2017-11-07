ЧМ-2018. Отбор

В ФФУ состоялось заседание, на котором Андрей Шевченко представил отчет о работе в сборной.

Член исполкома ФФУ Виталий Кварцяный прокомментировал решение оставить Андрея Шевченко у руля сборной.

"Путь определяется результатами, хорошей игрой и перспективной работой. Игра была, перспектива, наверное, есть. Не было результата… Но менять, я думаю, ничего не надо, потому что организационно и специфически штаб нашел контакт. Если будут появляться новые футболисты, они будут вливаться в команду согласно наработанному плану. Нужно всем выдержать и дать возможность работать, чтобы создать результат в отборе на Евро, который предстоит пройти", — приводит слова Кварцяного телеканал Футбол 1.

Напомним, наставник сборной Украины Андрей Шевченко продолжит сотрудничество с федерацией футбола. За продолжение работы с легендарным нападающим в ФФУ проголосовали единогласно.

Также Шевченко признает свою вину в непопадании команды на чемпионат мира, но видит и положительные аспекты в своей работе.