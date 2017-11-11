ЧМ-2018. Отбор

Нападающий Манчестер Сити Габриэль Жезус осторожно отозвался о своих перспективах сыграть на предстоящем мундиале.

20-летний форвард отличился забитым мячом в товарищеском поединке против сборной Японии (3:1), который состоялся накануне.

Несмотря на яркую игру в составе "горожан" и систематические вызовы в национальную команду, Жезус не забегает наперед и пока не спешит называть себя в числе игроков, которые будут представлять Бразилию на чемпионате мира-2018.

"Когда кто-то говорит, что место на чемпионате мира мне гарантировано, он немного торопится, так как команда Бразилии очень сильна", — сказал Жезус.

"Никому здесь не гарантировано место в составе. Сегодня ты можешь играть, а завтра тебя заменит кто-то другой. Необходимо заслужить место отличной игрой как на клубном уровне, так и, собственно, во время вызовов в национальную команду".

"Я стараюсь делать все, что в моих силах, чтобы постоянно становиться лучше и поехать на чемпионат мира-2018", — подытожил Жезус.

Напомним, что в поединке против Японии великолепным забитым мячом отметился защитник Реала Марсело.