ЧМ-2018. Отбор

Авторитетный немецкий источник включил украинца Андрея Ярмоленко в список из лучших 16 футболистов, которые пропустят грядущий мундиаль.

Сборная Украины в последнем матче отбора к ЧМ уступила хорватам и лишилась всех шансов на выход на мундиаль.

Накануне мимо чемпионата мира пролетела и сборная Италии. На этой почве немецкий Kicker выделили топ из 16 футболистов, которые не поедут в Россию.

В этот список попал и наш украинец Андрей Ярмоленко.

Кампанию ему составили Джиджи Буффон, Марко Верратти, Гарет Бэйл, Эдин Джеко, Генрих Мхитарян, Арьен Роббен, Давид Алаба, Арда Туран, Пьер-Эмерик Обамеянг, Марек Гамшик, Наби Кейта, Кристиан Пулишич, Алексис Санчес, Артуро Видаль и Сократис Папастатопулос.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.