ЧМ-2018. Отбор

Президент федерации футбола Хорватии Давор Шукер и исполняющий обязанности главного тренера сборной Златко Далич согласовали условия продолжения работы.

На встрече президента федерации футбола Хорватии Давора Шукера Златко Далич принял предложение возглавить "клетчатых" в финальном турнире чемпионата мира 2018 года.

"Златко полностью оправдал наше доверие в отборочных поединках против Украины и Греции и подтвердил, что наш выбор был правильным, — сообщил журналистам после встречи Шукер. – Нам не пришлось долго обсуждать мое предложение, что доказывает, что у нас общий интерес – успех сборной Хорватии. Теперь Златко и его команда получат максимально возможные условия для успешного выступления в финальном турнире".

"Я горжусь тем, что мы с ребятами сделали в последних трех матчах отборочного турнира, — добавил Далич. – Участие в чемпионате мира очень много значит для Хорватии, но я постараюсь сделать так, чтобы просто участием дело не ограничилось. Вместе с ребятами мы постараемся подняться как можно выше".

Официально Далич должен быть утвержден в качестве тренера сборной Хорватии на заседании исполкома федерации, которое состоится на следующей неделе. Однако никто не сомневается, что это будет лишь формальность.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.