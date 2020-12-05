Рейтинг букмекеров

Football.ua вместе с Parimatch предлагают вам ознакомиться с котировками на игру.

В шестом туре группового раунда Лиги чемпионов Динамо на своем поле сыграет с Ференцварошем.

Букмекеры из компании Parimatch считают фаворитом противостояния именно украинский клуб. На победу Динамо можно поставить с коэффициентом 1,96.

Коэффициент на ничью составляет 3,65, а на победу Ференцвароша — 3,95.

Букмекеры также высоко оценивают шансы обеих команд на забитый мяч. Коэффициент на гол Динамо – 1,21, а вероятность забитого мяча Ференцвароша оценивается коэффициентом 1,45. Самым вероятным исходом матча букмекеры называют победу Динамо со счетом 1:0. Поставить на такой результат можно с коэффициентом 7,6.

Следить за ходом встречи Динамо — Ференцварош вы сможете по текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

Вашему вниманию анонс матча Динамо — Ференцварош: