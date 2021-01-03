Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на поединок 14-го тура немецкой Бундеслиги.
Боруссия Д — Вольфсбург, Getty Images
03 января 2021, 10:25
Дортмундская Боруссия сойдется в противостоянии с Вольфсбургом в рамках 14-го тура немецкой Бундеслиги.
Букмекерская компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Люсьена Фавра.
Так, на победу Боруссии Д коэффициент составляет 1,61, а вероятность успеха "волков" оценивается показателем 5,23. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 4,32.
Матч Боруссия Д — Вольфсбург начнется в 16:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.