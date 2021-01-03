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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на поединок 14-го тура немецкой Бундеслиги.

Дортмундская Боруссия сойдется в противостоянии с Вольфсбургом в рамках 14-го тура немецкой Бундеслиги.

Букмекерская компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Люсьена Фавра.

Так, на победу Боруссии Д коэффициент составляет 1,61, а вероятность успеха "волков" оценивается показателем 5,23. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 4,32.

Матч Боруссия Д — Вольфсбург начнется в 16:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.