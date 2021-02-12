Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию котировки букмекеров на поединок 24-го тура чемпионата Англии.

Ливерпуль, скатившийся на четвертое место в турнирной таблице, постарается доказать, что его рано списали из чемпионской гонки, в поединке 24-го тура АПЛ против Лестера, опережающего "красных" на одну позицию и три очка.

Букмекерская компания Parimatch полагает, что это действующему чемпиону Англии удастся: коэффициент на победу Ливерпуля составляет 2,18, на победу Лестера — 3,45, на ничью — 3,45.

При этом букмекеры полагают, что Ливерпуль больше забьет во втором тайме (коэффициент — 2,46), а вот результативность Лестера в обоих таймах будет одинаковой (коэффициент — 2,28).

Матч Лестер — Ливерпуль состоится в субботу, 13 февраля. Начало в 14:30 по киевскому времени.