Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру чемпионата Англии.

В рамках 26-го тура английской Премьер-лиги Лестер будет противостоять лондонскому Арсеналу.

По мнению букмекеров компании Parimatch, фаворит в данном противостоянии — Лестер.

Так, на победу "лис" можно поставить с коэффициентом 2,70. Ничья оценивается в 3,30, а победа "канониров" — 2,75.

Если вы верите, что Лестер в этой игре победит и не пропустит, то на такой исход можно поставить с коэффициентом 4,20 (нет — 1,20).

Отметим, матч Лестер — Арсенал состоится 28-го февраля. Начало игры — в 14:00 по киевскому времени.

Текстовую онлайн-трансляцию поединка можно смотреть на Football.ua.