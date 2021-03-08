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Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

В рамках первого поединка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА состоится встреча между киевским Динамо и испанским Вильярреалом, в котором "бело-синие" выступят в качестве домашней стороны. Компания Parimatch считает, что больше шансов у гостей.

Так, коэффициент на победу Динамо Киев составляет 3,95, на ничью — 3,35, на победу Вильярреала — 1,98.

При этом эксперты считают, что "бело-синие" не позволят своим соперникам выиграть оба тайма. Коэффициент обратное — 5,80.

Матч Динамо Киев — Вильярреал состоится 11 марта. Начало — в 19:55 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.