Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок 1/4 финала.
Матч Арсенал - Славия Прага, getty images
15 апреля 2021, 11:50
В рамках ответного поединка 1/4 финала Лиги Европы УЕФА пражская Славия примет Арсенал.
В данной встрече компания Parimatch считает фаворитом гостей.
Так, коэффициент на победу чешского клуба составляет 4,80, на ничью — 3,75, на победу "канориров" — 1,79
При этом букмекеры считают, что Арсенал вряд ли победит со счетом 3:0. Коэффициент на это — 13,5.
Первая встреча команд завершился ничьей 1:1.
Матч Славия Прага — Арсенал состоится сегодня, 15-го апреля. Начало — в 22:00 по киевскому времени.