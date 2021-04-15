Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок 1/4 финала.

В рамках ответного поединка 1/4 финала Лиги Европы УЕФА пражская Славия примет Арсенал.

В данной встрече компания Parimatch считает фаворитом гостей.

Так, коэффициент на победу чешского клуба составляет 4,80, на ничью — 3,75, на победу "канориров" — 1,79

При этом букмекеры считают, что Арсенал вряд ли победит со счетом 3:0. Коэффициент на это — 13,5.

Первая встреча команд завершился ничьей 1:1.

Матч Славия Прага — Арсенал состоится сегодня, 15-го апреля. Начало — в 22:00 по киевскому времени.