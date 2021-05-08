Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок украинской Премьер-лиги.

В рамках поединка 26-го тура украинской Премьер-лиги, состоится встреча между Колосом и киевским Динамо. Компания Parimatch считает, что намного больше шансов на победу у гостей, которые уже стали чемпионами УПЛ.

Так, коэффициент на победу Динамо составляет 1,73, на ничью — 3,45, на победу Колоса — 5,50.

Если вы верите в то, что команда Руслана Костышина не проиграет, то можете поставить с коэффициентом — 2,11.

Матч Колос — Динамо состоится 9 мая. Начало — в 14:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.