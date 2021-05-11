Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок английской Премьер-лиги.

В рамках поединка 36-го тура английской Премьер-лиги, состоится встреча между Манчестер Юнайтед и Лестером. Компания Parimatch считает, что намного больше шансов на победу у хозяев.

Так, коэффициент на победу Манчестер Юнайтед составляет 2,80, на ничью — 3,35, на победу Лестера — 2,80.

При этом эксперты больше верят в то, что команды обменяются голами, после чего кто-то из них сумеет вырывать победу, чем в то, что нас ждет в этом матче ничейный исход. Коэффициент на это событие составляет 2,60.

Матч Манчестер Юнайтед — Лестер состоится 11 мая. Начало — в 20:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.