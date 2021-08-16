Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру чемпионата Украины.

В рамках четвертого тура украинской Премьер-лиги Мариуполь примет Черноморец.

Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Остапа Маркевича.

Так, на победу Мариуполя предлагается коэффициент 2,10, тогда как на успех Черноморца можно поставить с коэффициентом 3,40. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,55.

Если вы уверены, что обе команды смогут забить, то на данный исход коэффициент 1,70 (нет — 2,08).

Поединок Мариуполь — Черноморец состоится 16 августа и начнется в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция игры.