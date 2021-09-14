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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру ЛЧ.

Бельгийский Брюгге в домашнем противостоянии встретится с французским грандом ПСЖ в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Маурисио Почеттино.

Так, на победу ПСЖ предлагается коэффициент 1,25, тогда как потенциальный успех Брюгге оценивается показателем 11,50. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 6,50.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что бельгийская команда забьет один или больше голов с коэффициентом 3,60.

Напомним, что матч Брюгге — ПСЖ состоится в среду, 15 сентября, в 22:00 по киевскому времени.